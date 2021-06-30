Haber Giriş: 30 Haziran 2021 Çarşamba 18:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
5 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
[Fotoğraf: AA ]
İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda terör örgütü PKK'dan kaçan 5 terörist daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 94'e yükseldi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Son Dakika Terörle Mücadele İçişleri Bakanlığı PKK/YPG
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