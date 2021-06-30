CHP, yeni anayasa taslağına son şeklini 5 ay aradan sonra toplanan Parti Meclisi'nde verdi.

Taslağa ilişkin sunumu CHP'nin hukukçu isimleri İbrahim Kaboğlu ve Muharrem Erkek yaptı. 29 maddelik temel ilkeler açıklandı.

CHP'nin anayasa taslağına göre cumhurbaşkanı partili olmayacak

CHP'nin anayasa önerisine göre başbakanlık makamı ve bakanlar kurulu eskisi gibi çalışacak. Cumhurbaşkanı partili olmayacak. Bakanlıklara dışarıdan atama yapılamayacak.

Belediyelere kayyum ataması zorlaştırılacak. Meclis'teki komisyonlar güçlendirilecek. Komisyonlar denetim yapabilecek.

Meclis genel kurulu çalışmaları kesintisiz olarak TRT üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Yüksek Seçim Kurulu seçim mahkemesi olarak yeniden düzenlenecek. Siyasi ahlak yasası çıkarılacak. CHP Adalet Yüksek Konseyi kurulmasını da istiyor.

Taslak metin sadece Millet İttifakı ile paylaşılmayacak. CHP, parlamenter sistemi savunan tüm partilerle ortak masada buluşacak.

Liderler düzeyindeki görüşme trafiğinin kısa süre içinde başlaması bekleniyor.

CHP'den seçim barajı teklifi

CHP seçim kanunda da çalışma yaptı. Seçim barajının tamamen kaldırılması teklif edilecek.

CHP'nin önerisinde seçime giren partilerin liderlerinin Mecliste temsil edilmesini sağlayacak düzenleme de yer alıyor.