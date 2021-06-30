Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde 8 Haziran'da "Marmara hepimizin" sloganıyla başlatılan deniz temizliği seferberliği kapsamında, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Tekirdağ illerinde belirlenen bölgelerde temizlik çalışmalarına devam ediliyor.

Seferberliğin 22'nci gününde, çalışılan 523 bölgede 462 metreküp müsilaj temizlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, toplamda 8 bin 867 metreküp müsilajın bertaraf edildiğini duyurdu.

29 Haziran itibarıyla, İstanbul'da 4 bin 602 metreküp, Kocaeli'de 476 metreküp, Bursa'da 165 metreküp, Tekirdağ'da 154 metreküp, Balıkesir'de 776 metreküp, Çanakkale'de 854 metreküp, Yalova'da 1840 metreküp müsilaj toplanarak düzenli depolama alanlarına gönderildi.

"15 milyon 530 bin lira idari para cezası uyguladık"

Denetimlere ilişkin de bilgi veren Kurum, "7 bin 584 denetimi tamamladık, mevzuata aykırı davranan 35 işletmeye faaliyetten men cezası ve 15 milyon 530 bin lira idari para cezası uyguladık, 2 bin 51 atık su numunesi inceledik. Marmara Denizi'miz için 7/24 sahadayız." paylaşımında bulundu.