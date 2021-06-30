Haber Giriş: 30 Haziran 2021 Çarşamba 16:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu ve Lavrov bir araya geldi
[Fotoğraf: AA]
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'ye geldi. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşıyla Antalya'da görüştü. Görüşmelerde Türk-Rus ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konular ele alındı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un ziyareti, Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine gerçekleşti.
İki dışişleri bakanı Antalya'da bir araya geldi. Önce bakanlar arasında ikili görüşme yapıldı. Ardından heyetler arasında görüşmelere geçildi.
Görüşmelerde Türk-Rus ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konular ele alındı.
Bu çerçevede Suriye konusu da gündem maddeleri arasında yer aldı. Rejimin ateşkes ihlalleri ve saldırılarından duyulan rahatsızlık dile getirildi.
Ayrıca koronavirüs ile mücadelede iş birliği ve Sputnik aşısı için yapılan anlaşma da ele alındı.
Seyahatlerin başlamasının ardından turizm başlığı da gözden geçirildi.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Turizm Türkiye- Rusya İlişkileri
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