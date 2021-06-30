Haber Giriş: 30 Haziran 2021 Çarşamba 14:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ üyesi yakalandı
Edirne Meriç’te Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişi yakalandı. Yakalanan kişilerden 5’inin FETÖ mensubu olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 6 kişinin, Edirne Meriç'teki hudut kartalları tarafından yakalandığı belirtildi.
Açıklamada, yakalanan kişilerden 5'inin FETÖ mensubu olduğu belirtildi.
Edirne Meriç’te görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan beşinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB #TSK pic.twitter.com/sH6V3ugvDm— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 30, 2021
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele FETÖ
Sıradaki Haber
Akşener'den 'Elmalı Davası' tepkisi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz