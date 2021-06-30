Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını tedbirleri kapsamında başlatılan kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabı yarın başlayacak. Salgına karşı alınan tedbirlerin bazıları, yarından itibaren sona erecek.

Türkiye'nin salgınla mücadelesinde yarın yeni bir döneme girdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son Kabine Toplantısının ardından 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek salgın tedbirleriyle ilgili kararlarının çerçevesini paylaştıklarını hatırlattı.

Erdoğan, "İnşallah salgının sağlığımızla birlikte sosyal ve ekonomik hayatımız üzerinde ki olumsuz etkilerini de önemli ölçüde ortadan kaldıracak bir normalleşme dönemine adım atıyoruz." dedi.

Dünyadaki gelişmelerin, salgının öngörülemeyen neticelere yol açacak şekilde sürdüğüne işaret ettiğini ifade eden Erdoğan, "Bize düşen sağlık hizmetlerinden gıda tedarikine, üretimden kamu güvenliğine kadar tüm senaryolara hazırlıklı olmaktır. Türkiye’nin bu bakımdan dünyada örnek gösterilen bir ülke olduğunu akıl ve vicdan sahibi herkes kabul ediyor." diye konuştu.

Erdoğan, yarın başlayacak yeni dönemin ülkeye ve millete hayırlı olmasını dileyerek, vatandaşlardan yeni dönemde de tedbiri elden bırakmamalarını istedi.

"35 eylem başlığından 31’i tamamlanmış durumda"

Türkiye'nin salgın sonrası döneme çok güçlü bir küresel aktör olarak girmesi için gereken adımları attıkları belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu amaçla 12 Mart’ta 'İstiklalden İstikbale' diyerek ülkemizin ekonomi reformları alanındaki yeni yol haritasını milletimizle paylaşmıştık. Bakanlıklarımız, ilgili kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşları, programın hayata geçirilme aşamasında da sıkı bir işbirliği içerisinde çalışıyorlar. Belirlediğimiz 154 eylemin yüzde 78’i bu sene tamamlanacak. Haziran ayı sonuna kadar süre koyduğumuz 35 eylem başlığından 31’i tamamlanmış durumda. Geriye kalan 4 eylemden 2’sinin teknik çalışmalarına nihai halini verdik. Kanunla hayata geçirilecek 2 eylem içinse yüce Meclisimizin takdirini bekliyoruz.

Dolayısıyla yılın ilk yarısı için öngördüğümüz eylemleri başarıyla tamamladığımızı söyleyebilirim. Bundan sonra da aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz."