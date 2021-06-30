İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan kamu kurum ve kuruşlarında çalışanların mesai saatlerine ilişkin bilgi paylaştı.

1 Temmuz'dan itibaren (yarın) normalleşmeye geçildiğini hatırlattı. Kamu kurum ve kuruluşlarda mesai saatlerinin 8.30-12.30 / 13.00-17.00 arasında uygulanacağını ifade etti.

#Koronavirüs’e karşı el ele büyük mücadele verdik



Tam ve kısmi kapanma dönemlerinden sonra#1Temmuz saat 05.00’den itibaren #normalleşme dönemine geçiyoruz.



Kamu kurum ve kuruluşlarda mesai saatleri



08.30-12.30

13.00-17.00 arasında uygulanacaktır.#Aşı en büyük gücümüz pic.twitter.com/aEANI9VfNh — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 30, 2021

"Koronavirüse karşı el ele büyük mücadele verdik" diyen Yerlikaya, vatandaşlara aşının bu mücadelede en büyük güç olduğunu söyledi.