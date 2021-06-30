Salgınla mücadele kapsamında tüm Türkiye’de uygulanan kısıtlamalar yarından itibaren İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge doğrultusunda kaldırılıyor.

Buna göre, Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları, 1 Temmuz Perşembe günü saat 05.00'ten itibaren hafta içi - hafta sonu ayrımı olmaksızın sona erecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla bağlantılı olarak uygulanan şehirler arası seyahat kısıtlamaları da bitiyor.

Tüm iş yerleri açılıyor

Tüm iş yerleri, temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra "Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"ndeki tüm tedbir ve esaslara uyulması kaydıyla yarından itibaren tekrar faaliyet gösterebilecek.

Yeme-içme yerlerinde mesafe kuralına uyulacak

Masa veya sandalyeler arasındaki mesafe kuralına uyulmak kaydıyla, yeme-içme yerlerinin açık veya kapalı alanlarında aynı masada aynı anda bulunabilecek kişi sayısına dair kısıtlamalar uygulanmayacak.

Kahvehane, kıraathane gibi iş yerlerinde oyun oynanması ve oynatılmasına dair kısıtlamalar da sona erdirilecek.

[Grafik: TRT Haber / Şeyma Özkaynak]

Nikah ve düğünlerde yiyecek ikramı serbest

Nikah ve düğün merasimlerinde, yiyecek içecek ikramı yapılabilecek. Canlı müzik icrası da dahil olmak üzere müzik yayını saat 24.00’e kadar yapılabilecek. Düğün ve nikahlarda ancak fiziki mesafe kuralına aykırılık teşkil etmeyecek şekildeki oyun, dans, halay ya da gösteriler yapılabilecek.

Nikah ve düğün merasimlerinde (kapalı yerler için halen uygulanmakta olan kişi başına asgari 6 metrekare yer bulunması şartı dışında) katılımcı sınırlamasına gidilmeyecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı açıklamada, müzik kısıtlamasının da kalkacağını belirtmişti. 1 Temmuz itibarıyla müzik kısıtlamasının da kaldırılması bekleniyor.

Köy düğünlerine izin verilecek

Köy düğünlerine de izin çıktı. Sokak düğünlerine izin verilip verilmeyeceğine ise hıfzıssıhha kurulları karar verecek.

Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere kişi başına asgari açık alanlarda 4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer bırakılmak ve Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi`nde belirtilen kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe prensiplerine uyulmak kaydıyla izin verilecek.

Toplu taşımada kapasite sınırlaması sona eriyor

Şehir içi ve şehirler arası tüm toplu taşıma araçlarındaki kapasite sınırlamalarına son verilecek.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı vatandaşların şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına dair kısıtlamalar kaldırılacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında halihazırda uygulanan 10.00-16.00 mesai uygulaması da sona erecek.

HES kodu uygulaması ise yaygınlaştırılarak sürdürülecek.