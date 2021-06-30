1 Temmuz'dan itibaren kamuda normal mesai düzenine geçileceği daha önce açıklanmıştı.

Ancak pandemi döneminde kamuda idari izinli sayılanların durumu merak ediliyordu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, durum açıklığa kavuşturuldu.

Buna göre, yöneticiler hariç olmak üzere Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği ölçülerde kronik rahatsızlığı bulunan 60 yaş ve üzeri çalışanlar idari izinli sayılmaya devam edecek.

Yine, gebeliğinin 24'üncü haftasından 32'nci haftasına kadarki süre içersinde bulunanlar da idari izinli sayılacak.

Sağlık Bakanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı personeli ise genelge kapsamına alınmadı.

Cumhurbaşkanlığı genelgesinde ayrıca, kamu kurumlarında yapılacak toplantıların video konferans yöntemiyle yapılmasına özen gösterilmesi, kamu kurumlarında maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulmasına eskiden olduğu gibi devam edilmesi de istendi.