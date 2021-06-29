Haber Giriş: 29 Haziran 2021 Salı 22:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Çocuk istismarı karşısında hiçbir şekilde taviz söz konusu olamaz
[Fotoğraf: Arşiv]
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Elmalı davası ile ilgili, "Çocuk istismarı karşısında hiçbir şekilde taviz, tehir ve ihmal söz konusu olamaz" dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
"Yüce dinimiz İslam, çocuğa yönelen her türlü şiddet ve istismarı menfur bir suç olarak kabul eder. Bu suç, hem bu dünyada kanun önünde hem de ahirette Cenab-ı Hakk'ın huzurunda cezasız kalmayacaktır. Bir çocuğun fiziksel ve duygusal olarak örselenmesi, en değerli emanetimizin, umudumuzun, geleceğimizin yara almasıdır. Çocuk istismarı karşısında hiçbir şekilde taviz, tehir ve ihmal söz konusu olamaz."
Yüce dinimiz İslam, çocuğa yönelen her türlü şiddet ve istismarı menfur bir suç olarak kabul eder. Bu suç, hem bu dünyada kanun önünde hem de ahirette Cenab-ı Hakk'ın huzurunda cezasız kalmayacaktır. #ElmalıDavası— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) June 29, 2021
Etiketler: Ali Erbaş Diyanet İşleri Başkanlığı
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