Haber Giriş: 29 Haziran 2021 Salı 21:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İçişleri: FETÖ'den ihraç edilenlerin göreve dönüşü hukuka uygun yapılıyor
[Fotoğraf: Arşiv]
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, sosyal medya platformlarında FETÖ nedeniyle ihraç edilenlerin göreve geri dönüşleri ile ilgili paylaşımlara tepki gösterdi. Çataklı, "FETÖ'den ihraç edilenlerin göreve dönüşü hukuka uygun yapılıyor" dedi.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ'den ihraç edilen kişilerin görevlerine dönüş prosedürünün hukuka uygun yapıldığını belirtti.
Sözcü Çataklı, OHAL komisyonun 40 bine yakın itirazdan 38 bin 93'nü sonuçlandırdığını ifade etti.
2 bin 164 kişinin kamu görevine iade edildiğini söyledi.
"Paylaşımlar dedikodudan ibaret"
İsmail Çataklı, bazı sosyal medya mecralarında konu ile ilgili yapılan paylaşımları dedikodu olarak nitelendirdi.
Paylaşımların asıl amacının FETÖ ile mücadeleyi sulandırmak olduğuna dikkat çekti.
FETÖ nedeniyle ihraç edilenlerin iadeleriyle ilgili tutarsız dedikodu ve tezviratlarla ilgili mecburi açıklama. pic.twitter.com/d289BOHlIG— İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) June 29, 2021
Etiketler: FETÖ İçişleri Bakanlığı
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