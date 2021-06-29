İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ'den ihraç edilen kişilerin görevlerine dönüş prosedürünün hukuka uygun yapıldığını belirtti.

Sözcü Çataklı, OHAL komisyonun 40 bine yakın itirazdan 38 bin 93'nü sonuçlandırdığını ifade etti.

2 bin 164 kişinin kamu görevine iade edildiğini söyledi.

"Paylaşımlar dedikodudan ibaret"

İsmail Çataklı, bazı sosyal medya mecralarında konu ile ilgili yapılan paylaşımları dedikodu olarak nitelendirdi.

Paylaşımların asıl amacının FETÖ ile mücadeleyi sulandırmak olduğuna dikkat çekti.