Haber Giriş: 29 Haziran 2021 Salı 19:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi kararı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Danıştay, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararının durdurulmasına yönelik açılan davada nihai kararını verdi. Yürütmenin durdurulması talebi oy çokluğu ile reddedildi.
Mart ayında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden 1 Temmuz'da çekilecek.
Öncesinde Danıştay'a açılan yürütmenin durdurulması davalarına ilişkin 10'uncu daire nihai kararını verdi.
Yürütmenin durdurulması talebi reddedildi
Oy çokluğu ile alınan kararda yürütmenin durdurulması talebi reddedildi.
Kararda Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı kararı ile sözleşmeden çekilmesinin hukuka uygun olduğu vurgulandı.
Etiketler: Danıştay
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