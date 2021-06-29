Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Elmalı'daki çocuk istismarı davasıyla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.

[Elmalı davası]

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Süreci yakından ve dikkatle takip ediyor, sürecin hassasiyetine uygun her türlü tedbiri alıyoruz. HSK da konu hakkında inceleme başlattı.



Açıklamaya dair ayrıntılar @trthaber’de.https://t.co/I8HwzGrOEo pic.twitter.com/6Mkd5NSyEf — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 29, 2021

Çocuk istismarına müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizen Bakan Gül, HSK'nın konu hakkında inceleme başlattığını duyurdu:

"Çocuklarımızın cinsel istismarına hiç kimse, hiçbir şekilde müsamaha göstermez; gösteremez. Yargı süreci devam ediyor. Süreci yakından ve dikkatle takip ediyor, sürecin hassasiyetine uygun her türlü tedbiri alıyoruz. HSK da konu hakkında inceleme başlattı."