HSK'dan Elmalı davası incelemesi
Adalet Bakanı Gül, Elmalı davası ile ilgili, "Yargı süreci devam ediyor. Süreci yakından ve dikkatle takip ediyor, sürecin hassasiyetine uygun her türlü tedbiri alıyoruz. HSK da konu hakkında inceleme başlattı" dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Elmalı'daki çocuk istismarı davasıyla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.
[Elmalı davası]— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 29, 2021
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Süreci yakından ve dikkatle takip ediyor, sürecin hassasiyetine uygun her türlü tedbiri alıyoruz. HSK da konu hakkında inceleme başlattı.
Açıklamaya dair ayrıntılar @trthaber’de.https://t.co/I8HwzGrOEo pic.twitter.com/6Mkd5NSyEf
Çocuk istismarına müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizen Bakan Gül, HSK'nın konu hakkında inceleme başlattığını duyurdu:
"Çocuklarımızın cinsel istismarına hiç kimse, hiçbir şekilde müsamaha göstermez; gösteremez. Yargı süreci devam ediyor. Süreci yakından ve dikkatle takip ediyor, sürecin hassasiyetine uygun her türlü tedbiri alıyoruz. HSK da konu hakkında inceleme başlattı."