Haber Giriş: 29 Haziran 2021 Salı 17:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hakim ve savcıların terfi sonuçları ilan edildi
Hakim ve Savcılar Kurulu tarafından 129 hakim ve Cumhuriyet savcısının birinci sınıfa ayrıldığını, 236 hakim ve Cumhuriyet savcısının da birinci sınıf olduğunu açıkladı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi, 3332 hakim ve Cumhuriyet savcısını ilgilendiren 2021 Nisan dönemi terfi çalışmasını tamamladı.
Bu kapsamda, 129 hakim ve Cumhuriyet Savcısı birinci sınıfa ayrıldı, 236 hakim ve Cumhuriyet Savcısı birinci sınıf oldu.
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