Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi, 3332 hakim ve Cumhuriyet savcısını ilgilendiren 2021 Nisan dönemi terfi çalışmasını tamamladı.

Bu kapsamda, 129 hakim ve Cumhuriyet Savcısı birinci sınıfa ayrıldı, 236 hakim ve Cumhuriyet Savcısı birinci sınıf oldu.