Haber Giriş: 29 Haziran 2021 Salı 16:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
ROKETSAN Bangladeş'e ihracat yapacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ROKETSAN'ın bazı ürünlerinin, Bangladeş'e ihraç edileceğini duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türk savunma sanayisinin, kabiliyetlerini dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya devam ettiğini açıkladı.
İsmail Demir, "Bangladeş ile imzaladığımız Devletten Devlete (G2G) İşbirliği Mutabakat Muhtıraları kapsamında ROKETSAN'ın çeşitli ürünlerinin ihracat anlaşması gerçekleştirildi. Durmak yok, yola devam" dedi.
Türk savunma sanayiimiz kabiliyetlerini dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya devam ediyor.— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) June 29, 2021
Bangladeş ile imzaladığımız Devletten Devlete (G2G) İşbirliği Mutabakat Muhtıraları kapsamında @roketsan’ın çeşitli ürünlerinin ihracat anlaşması gerçekleştirildi.
Durmak Yok Yola Devam! pic.twitter.com/jyyrrpctFq
Etiketler: İsmail Demir Savunma Sanayii
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