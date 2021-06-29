Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov arasındaki görüşmede, ikili ilişkileri geliştirecek hususlar ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berdimuhammedov’un doğum gününü de tebrik etti.