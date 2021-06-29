Haber Giriş: 29 Haziran 2021 Salı 16:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistanlı mevkidaşı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov arasındaki görüşmede, ikili ilişkileri geliştirecek hususlar ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berdimuhammedov’un doğum gününü de tebrik etti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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