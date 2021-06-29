Eğitim uçağı bahçeye zorunlu iniş yaptı
Bursa'da Cesna 172 tipi eğitim uçağı havalimanına yaklaşırken karşısındaki bir meyve bahçesine zorunlu iniş yaptı. Pilotların durumunun iyi olduğu öğrenilirken uçakta maddi hasar oluştu.
Bursa'da motoru arızalanan bir eğitim uçağı meyve bahçesine zorunlu iniş yaptı. Uçaktaki 2 pilotun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
"Cesna 172" tipi bir eğitim uçağı, iniş için Yunuseli Havalimanı'na yaklaşırken henüz bilinmeyen sebeple arızalandı.
Bursa’da bir eğitim uçağı havalimanına yaklaşırken bir meyve bahçesine zorunlu iniş yaptı. Olayda 2 kişi hafif yaralandı, uçakta maddi hasar oluştu. https://t.co/16ZQ3lKFpV pic.twitter.com/BYDvOrrYX4— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 29, 2021
Uçak, Çeltik Mahallesi'ndeki bir meyve bahçesine zorunlu iniş yaptı.
İki pilotun sağlık durumu iyi
Uçakta hasar meydana gelirken iki pilot hafif yaralı şekilde uçaktan çıkarıldı.
Olay yerine sağlık ekipleri, polis ve AFAD personeli sevk edildi.
Bursa Valisi Yakup Canbolat, pilotların sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.
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