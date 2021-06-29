Bursa'da motoru arızalanan bir eğitim uçağı meyve bahçesine zorunlu iniş yaptı. Uçaktaki 2 pilotun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

"Cesna 172" tipi bir eğitim uçağı, iniş için Yunuseli Havalimanı'na yaklaşırken henüz bilinmeyen sebeple arızalandı.

Bursa’da bir eğitim uçağı havalimanına yaklaşırken bir meyve bahçesine zorunlu iniş yaptı. Olayda 2 kişi hafif yaralandı, uçakta maddi hasar oluştu. https://t.co/16ZQ3lKFpV pic.twitter.com/BYDvOrrYX4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 29, 2021

Uçak, Çeltik Mahallesi'ndeki bir meyve bahçesine zorunlu iniş yaptı.

İki pilotun sağlık durumu iyi

Uçakta hasar meydana gelirken iki pilot hafif yaralı şekilde uçaktan çıkarıldı.

Olay yerine sağlık ekipleri, polis ve AFAD personeli sevk edildi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, pilotların sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.