Antalya Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesine ilişkin davada sanıkların tahliye edilmesiyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Yargılama sürecinde alınan mağdur beyanları ve toplanan tüm deliller mahkemesince birlikte değerlendirilecek olup, nihai karar bağımsız ve tarafsız yargıya aittir" ifadelerine yer verildi.

"Alçaklar en ağır cezayı almalıdır"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, davaya ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, hukukta yazılı kurallar kadar maşeri vicdanın da esas olduğunu belirtti.

Hukukta yazılı kurallar kadar maşerî vicdan da esastır.#ElmalıDavası’nda belgeler ortadadır. Bu korkunç hadisede çocuk istismarına müsamaha gibi algılanabilecek kararlardan kaçınmak şarttır. Alçaklar en ağır cezayı almalıdır.



Adalet için sürecin yakın takipçisi olacağız. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) June 29, 2021

Kalın, paylaşımında, "Elmalı Davası'nda belgeler ortadadır. Bu korkunç hadisede çocuk istismarına müsamaha gibi algılanabilecek kararlardan kaçınmak şarttır. Alçaklar en ağır cezayı almalıdır. Adalet için sürecin yakın takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

"Adalet kurumu her şeyi açığa çıkaracaktır"

Davayı yakından takip ettiklerini belirten AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, faillerin en ağır cezayı almalarının en büyük temennileri olduğunu söyledi.

AK Parti olarak Antalya Elmalı'da iki evladımızın istismar edilmesi davasını yakından takip ediyoruz.

Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması en büyük temennimizdir. — Ömer Çelik (@omerrcelik) June 29, 2021

Çelik, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, hem yargılama sürecine müdahil olmuştur hem de evlatlarımızı ihtiyaç duydukları hizmetlerle desteklemeye devam etmektedir. Evlatlarımız güven altındadır. Adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. Hukuki süreçleri takip ediyoruz. Adalet kurumu her şeyi açığa çıkaracaktır. Vicdanlarıyla bu evlatlarımıza destek olan herkese şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.