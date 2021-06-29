Koronavirüs salgınına karşı başlatılan aşılama çalışmaları başarıyla devam ediyor. 18 yaşından gün almış kişilerin de takvime eklenmesiyle aşılama çalışmaları hız kazandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, tren ve otobüs garlarında oluşturulan merkezlerde aşı hizmetinin başladığını, ilk uygulamanın Ankara'da olduğunu belirtti.

Tren ve otobüs garlarında oluşturduğumuz merkezlerde aşı hizmeti başladı. İlk uygulama Ankara’da. Aşı olmak isteyenlerin kolunu sıyırması yeterli. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 29, 2021

Esenboğa'da aşılama başladı

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda da aşı uygulama standı açıldı. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü aşı ekiplerince Esenboğa Havalimanı iç ve dış hatlar terminalinin çıkış kapısında oluşturulan stantta, isteyen havalimanı çalışanları ve yolcuların aşılanmasına başlandı.

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Aşılama noktasına gelen vatandaşlar, onay formu düzenlenerek sisteme girişleri yapıldıktan sonra aşılanıyor.

Vatandaşların bir süre istirahat etmesi istenirken herhangi bir olumsuzluğa karşı sağlık ekipleri hazır bekletiliyor.

İki doz aşı uygulanan kişi sayısı 15 milyonu aştı

Bakanlığın "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 29 Haziran saat 13.37 itibarıyla birinci doz uygulanan kişi sayısı 33 milyon 881 bin 873, ikinci doz uygulanan kişi sayısı ise 15 milyon bin 449 oldu. Toplam yapılan aşı sayısı ise 48 milyon 889 bin 282'ye yükseldi.