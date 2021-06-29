Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Gülen hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hazırlanan iddianameye ilişkin incelemesini tamamladı.

İddianameyi kabul eden mahkeme, ilk duruşmayı 24 Ağustos'ta görecek. FETÖ/PDY'nin sözde ülke sorumluları arasında yer alan birçok isimle akrabalık bağı bulunan Selahaddin Gülen'in, örgüt elebaşının talimatı üzerine FETÖ'nün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçtığı tespit edilmiş, örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumlularıyla da ilişkili olduğu belirlenmişti.

MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Gülen, savcılık ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtmiş, örgüt elebaşının yaşadığı Pensilvanya'daki kamp ve örgütsel yapılanmaya ilişkin itiraflarda bulunmuştu.

ABD yapılanmasını anlattı

FETÖ'nün ABD yapılanmasına ilişkin önemli isimleri paylaştı. ABD'de yürütülen faaliyetleri anlattı. Örgüt içerisinde kimin hangi görevde olduğunu söyledi.

2014 yılında ABD'ye gittiğini söyledi. Buraya gitme amacının örgüt elebaşı Fethullah Gülen'e yakın olmak ve Green Card başvurusu için olduğunu söyledi. 5 yıl boyunca ABD'de kaldığını anlattı.

ABD'nin girişimiyle serbest kaldığı ortaya çıktı

Kenya'ya evlenmek için gittiğini söyleyen Gülen, 2020 yılında burada bulunduğunu anlattı. Hakkındaki kırmızı bülten gerekçesiyle gözaltına alındığını söyledi. Ancak ABD makamlarının devreye girmesiyle serbest bırakıldığını açıkladı. Gülen'in Kenya'da yakalanıp ABD'nin girişimiyle serbest kaldığı ortaya çıktı.