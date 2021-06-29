Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliği, 21'inci gününde de aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda, 28 Haziran günü toplanan 473 metreküp müsilajla birlikte 8 bin 405 metreküp müsilaj temizlenerek bertaraf edildi.

28 Haziran itibarıyla, İstanbul 4 bin 172 metreküp, Kocaeli 476 metreküp, Bursa 165 metreküp, Tekirdağ 154 metreküp, Balıkesir 776 metreküp, Çanakkale 822 metreküp, Yalova 1840 metreküp müsilaj 500 bölgedeki çalışmalarda toplanarak düzenli depolama tesisine gönderildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, denetim faaliyetlerine ilişkin bilgi vererek, "Marmara Denizimizde 7/24 sürdürdüğümüz çalışmalarımızda denetimlerimize de hız kesmeden devam ettik. 7 bin 293 denetimi tamamladık, mevzuata aykırı davranan işletmelere 14 milyon 818 bin lira idari para cezası uyguladık. Marmara'mız için gece gündüz demeden çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.