MHP Genel Başkanı Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli üniversite sınavının kaldırılması gerektiğine dikkat çekip, "Evlatlarımızın hayatını 2 günlük bir sınava mahkum etmenin adil ve hakkaniyetli bir yanı bize göre yoktur. Üniversite sınavı tamamen kaldırılmalıdır. Artık üniversite sınavına neşter vurmanın zamanı gelmiştir. Gelin bu üniversite sınavlarını kaldıralım" dedi.

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Katarlı öğrencilere sınavsız üniversite iddialarını yalanladı: “Türk gençliğinden özür dilemeli.”

Kanal İstanbul projesini desteklediklerine dikkat çekti.

AB Zirvesi'nde Türkiye yine ihmal edilmiştir

AB Zirvesi kararlarına da değinen Bahçeli, “Bu zirvede Türkiye yine ihmal edilmiştir. Kabul edilen kararların beklentileri karşılamaktan uzak olduğu açıktır. AB’nin hala kendi sahasında top çevirmesi akıl tutulmasıdır. Türkiye’nin tam üyelik hedeflerine atıf yoktur. AB ile ilişkiler düğümlenmiştir. Bu çıkar ittifakı para vererek göçmenleri Türkiye’de nasıl tutarım anlayışındadır. AB dürüst değildir, samimi değildir. Türkiye’nin aleyhine çalışmaktadır işbirlikçisi de zillet ittifakıdır" ifadelerini kullandı.