Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı tarafından çevrim içi olarak düzenlenen İnternet Medyası ve Haberciliği Çalıştayı'nın açılış konuşmasını yaptı.

Altun, OdaTV'nin yurtta silah başlıklı yalan haberinin uluslararası bir güvenlik sorunu olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

İnternet gazeteciliği bağlamında yeni hukuki düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu bildiklerini ifade eden Altun, "İnternet gazeteciliğine mesleki standart getirilmesi gerektiği ortada." dedi.

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