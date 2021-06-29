Haber Giriş: 29 Haziran 2021 Salı 09:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Türkiye'ye geliyor
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 30 Haziran'da Türkiye'ye gelecek. Görüşmelerde, Türk-Rus ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konular ele alınacak.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çabuşoğlu'nun davetine icabetle Türkiye'ye gelecek.
Yarın gerçekleştirilecek ziyaret kapsamında Antalya'da yapılacak görüşmelerde, Türk-Rus ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konular ele alınacak.
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