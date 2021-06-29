Haber Giriş: 29 Haziran 2021 Salı 00:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bir günde 1 milyon 44 bin 263 doz aşı yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "1 milyon 44 bin 263 kişi bugün aşı yaptırdı. Randevunuzu alın, siz de aşınızı yaptırın" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından aşılama programına ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Koca, "1 milyon 44 bin 263 kişi bugün aşı yaptırdı. Randevunuzu alın, siz de aşınızı yaptırın" dedi.
1 Milyon 44 Bin 263 kişi bugün aşı yaptırdı.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 28, 2021
Randevunuzu alın, siz de aşınızı yaptırın.
Etiketler: Fahrettin Koca Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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