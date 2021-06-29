Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından aşılama programına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Koca, "1 milyon 44 bin 263 kişi bugün aşı yaptırdı. Randevunuzu alın, siz de aşınızı yaptırın" dedi.