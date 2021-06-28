Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Morton'un görüşmesinde ülkeler arası kültür ve turizm alanındaki gelişmeler değerlendirildi.

Görüşmeye, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott da katıldı.