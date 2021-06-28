Haber Giriş: 28 Haziran 2021 Pazartesi 23:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Bakan Ersoy, Birleşik Krallık Devlet Bakanı Morton ile görüştü
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Birleşik Krallık Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanlığı Nezdinde Avrupa Komşuluğu ve Amerika Kıtasından Sorumlu Bakan Wendy Morton'u makamında ağırladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Morton'un görüşmesinde ülkeler arası kültür ve turizm alanındaki gelişmeler değerlendirildi.
Görüşmeye, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott da katıldı.
Birleşik Krallık Devlet Bakanı Sayın Wendy Morton ve Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Sayın Dominick Chilcott ile Bakanlığımızda bir araya geldik.— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) June 28, 2021
Ülkelerimiz arasında kültür ve turizm alanındaki ilişkileri değerlendirdik. pic.twitter.com/ueGLxz23AW
Etiketler: Mehmet Nuri Ersoy Kültür ve Turizm Bakanlığı
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