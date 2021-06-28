Haber Giriş: 28 Haziran 2021 Pazartesi 22:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
İstanbul Havalimanı'na 3 günde 100 binin üzerinde yolcu ziyareti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul Havalimanı, 25-26-27 Haziran tarihlerinde 100 binin üzerinde yolcuya ev sahipliği yaparak, pandemi döneminin en yoğun günlerini yaşadı.
İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 3 gündeki ziyaretçi sayısı açıklandı.
Paylaşımda, "25-26-27 Haziran tarihlerinde günlük 100.000 üzeri yolcuya ev sahipliği yaparak pandemi döneminin en yoğun günlerini yaşadık. Aldığımız hijyen önlemleri sayesinde, seyahat planı yapan tüm misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için hazırız" ifadelerine yer verildi.
25-26-27 Haziran tarihlerinde günlük 100.000 üzeri yolcuya ev sahipliği yaparak pandemi döneminin en yoğun günlerini yaşadık.— İGA Istanbul Airport (@igairport) June 28, 2021
Aldığımız hijyen önlemleri sayesinde, seyahat planı yapan tüm misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için hazırız. pic.twitter.com/oDpzoYkZfs
Etiketler: İstanbul Havalimanı
Son Haberler
- 23:21
- 23:14
- 23:25
- 23:40
- 22:37
Sıradaki Haber
AK Parti MYK toplantısı sona erdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz