Haber Giriş: 28 Haziran 2021 Pazartesi 18:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Haftalık vaka haritası açıklandı: Ağrı ilk sırada
İllere göre her 100 binde görülen haftalık vaka haritası açıklandı. Listenin başında Ağrı var.
İnsidans haritamızın güncel şekli, illerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısını gösteriyor. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da bu durum normalleşmeye engel değil. Aşı, endişesiz günlere dönüşün olmazsa olmazıdır. Aşımızı yaptıralım. pic.twitter.com/V5RE5lUGRc— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 28, 2021
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Son Dakika
Son Haberler
- 18:52
- 19:01
- 18:28
- 18:13
- 17:43
Sıradaki Haber
Ülkeye Giriş Tedbirleri genelgesi: 6 ülkeden uçuşlar durduruldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz