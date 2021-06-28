Hastanelerde, aile hekimliklerinde ve mobil istasyonlarda aşı seferberliği sürüyor. Aşılananlar listesine her gün yüz binler ekleniyor.

18 yaş üstü kişilerin aşılanmasına devam ediliyor. Toplumun yüzde 54’ü en az 1 doz aşılandı.

Aşı seferberliği sürüyor

Özellikle aşılamada belli bir seviyeye gelmiş ülkelerde, Delta varyantının sadece aşılanmamış kişiler üzerinde yayılması aşının önemini bir kez daha ortaya çıkardı.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, aşının virüse karşı tek etkili silah olduğunu söyledi.

"Aşılanmayanlar risk altında"

Aşı yaptırmayanların risk altında olduğunu söyleyen Yiğit, "Aşılanmamış grubun halen tehlikeyi sürdürdüğünü unutmamak lazım. Sonbahar gelmeden biz vatandaşlarımızın çok büyük bir kısmını, mümkünse hepsini iki doz aşılayabilirsek çok ciddi bir kazanım ve çok ciddi bir tedbiri hayata geçirmiş olacağız" dedi.

Genç nüfus aşılanıyor

Üniversite sınavının ardından gençlerin aşıya daha çok ilgi gösterdiğini söyleyen Yiğit, şöyle devam etti:

"Üniversite sınavı nedeni ile aşıyı erteleyen bir grup vardı. Pazar günü sınavdan çıktıkları gibi gelmeye başladılar. Şu an aşı için başvuranların yüzde 80'ini 18-25 yaş grubu oluşturuyor. Bu en dinamik en genç yaş grubu."

Uzmanlara göre üniversiteye ve askere gitmeye hazırlananların aşı olması büyük önem taşıyor.

"Bu gruptakiler sonbahar geldiğinde, üniversiteler açıldığında, iller arası hareketliliği sağlayacaklar. Kalabalıkların vesilesi olacaklar. Aynı zamanda bu grubun içinde askere gidecekler de var. Özellike askeri birlikler dar alanda çok büyük nüfuslar oluşturuyor. Benzer şeyler üniversiteler için de geçerli."

Kamera: Orhan Mete