Koronavirüs aşılama hızı gittikçe artıyor. Uygulanan toplam koronavirüs aşı sayısı 47 milyon dozu geçmiş durumda. Ancak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde aşılama oranı istenilen seviyeye çıkamadı.

İl sağlık müdürlüğü ekipleri ve sağlık çalışanları da vatandaşları doğru bilgilendirmek ve aşılama oranını artırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Doğu ve Güneydoğu’da aşılanma oranları istenilen seviyede değil. Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Birgül İbişoğlu, aşılamadaki son durumu @trthaber’de anlattı.https://t.co/xcKb6tyQTL pic.twitter.com/JQJiS6sM7W — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 28, 2021

Erzurum’un en kalabalık meydanlarından olan Kent Meydanı’nda Erzurum İl Sağlık Müdürlüğünün kurduğu aşı çadırlarında vatandaşlar randevusuz şekilde giderek aşılarını olabiliyor.

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Birgül İbişoğlu, Erzurum’da aşı seferberliği başlattıklarını, vatandaşları doğru bilgilendirmek için çalıştıklarını söylüyor:

“Salgınla mücadelede en etkili silahımız aşı olduğu için Erzurum’da da bir aşı seferberliği başlattık. Bu nedenle aşının yapılma şartlarının imkan verdiği her yerde aşı yapmak üzere çalışmalar yürütüyoruz. Pandeminin bitebilmesi için aşılamada istenilen seviyeye gelebilmeliyiz. Bunun için bilgi kirliliğinin önüne geçebilmek adına bilgilendirme çalışmaları da yapıyoruz. Vatandaşlara aşının öneminden ve bizleri hastalıktan kurtaracak şeyin bilimsel çalışmalar olduğunu anlatıyoruz.”