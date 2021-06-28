Geçen haftadan bu yana metil alkol zehirlenmesine bağlı olarak 25 kişi hastaneye kaldırıldı.

Zehirlenmeye bağlı 6 kişi yaşamını yitirdi, tedavisi tamamlanan 2 kişi taburcu edildi.

Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan 17 hastadan 16'sının tedavileri yoğun bakımda sürüyor.

Konu ile ilgili adli süreç devam ediyor.

İki kişi tutuklandı

25 Haziran Cuma günü hastaneye başvuran kişilerin sahte içkiden zehirlendiğinin belirlenmesi üzerine polis soruşturma başlatmış, Hıdırağa Mahallesi'ndeki büfede ekiplerce yapılan aramada 27 litre sahte içki ve 30 bin dolu makaron ele geçirmiş, iş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan 2'si tutuklanmıştı. 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.