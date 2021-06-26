Çorlu'da sahte içkiden zehirlenen ve hastanede tedavi altına alınan 11 kişiden 1'i hayatını kaybetti, diğerlerinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olayın ardından polis ekipleri, ilçede geniş çaplı operasyon başlattı. Hastanede durumu iyi olan ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis, Hıdırağa Mahallesi'nde zehirlenen 6 kişinin, bir büfeden pet şişede sahte içki satın aldığını belirledi. Gözaltına alınan büfe sahibinin evinin bodrumunda yapılan aramalarda pet şişeler içinde 27 litre el yapımı sahte içki, 29 bin 940 içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Operasyonlarını genişleten polis, toplam 6 iş yeri ve bir ev olmak üzere 11 ayrı adreste yaptığı aramalarda, 52 litre sahte içki, 200 içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 20 şişe gümrük kaçağı içki, 260 cinsel içerikli hap, 7 cinsel gücü artırıcı jel ele geçirdi. Sahte içkilerin bulunduğu büfenin sahibinin yanı sıra, 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

Malzemelerin temin eden şüpheli de yakalandı

Polis, gözaltına alınan 4 şüphelinin verdiği ifadeler doğrultusunda sahte içkilerin ve sahte içki yapımında kullanılan malzemelerin temin edildiği şüpheliyi de tespit etti. Malzemeleri temin eden şüphelinin evi, eklentileri ve deposunda yapılan aramalarda 102 litre etil alkol, pet şişiler içinde 74,5 litre el yapımı sahte içki ele geçirdi.

Bir firmanın aynı marka şişeleri kullanılmış

Sahte içki bulunan pet şişelerin tümünde bir firmanın aynı marka şişelerinin kullanıldığı belirlendi. Tedavi görenlerin evlerinde, büfelerde, dağıtım deposunda aynı şişeleri bulan polis, bu konuda da araştırma başlattı.

Sahte içki olayıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişinin soruşturması çok yönlü olarak sürdürülüyor.