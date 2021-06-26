İpekyolu üzerinde Yeni Sınır Kapısı Kavşağında İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan uygulamada, Irak plakalı araçta arama yapıldı.

Araçta 1,5 kilogram patlayıcı madde bulundu, patlayıcı maddeyle ilgili ve irtibatlı olduğu değerlendirilen M.A. ve H.A.A. gözaltına alındı.

Ekiplerin yaptığı aramalarda, üzerinde elektronik kart ve 2 adet elektrikli infilak kapsüllü irtibatlı el yapımı olduğu düşünülen parça ve basınç etkili bomba, 1 adet susturucu, 1 adet silah, 1 adet şarjör, 18 adet mermi, 3 adet ajanda, 3 adet doküman, 3 adet cep telefonu, 3 adet sim kart, 1 adet flash bellek ve 1 adet tablet bilgisayar ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.