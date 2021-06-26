Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Avrupa Birliği Ortak Kültür Mirasının Korunması Hibe Programı kapsamında desteklenen projenin açılış töreninde yaptığı konuşmada, ecdadın bıraktığı şanlı mirası hem korumak hem de uluslararası düzeyde tanıtmak için gayret sarf ettiklerini söyledi.

Projenin çok önemli olduğunu belirten Dağ, şunları kaydetti;

Gelecek nesillere tarihi ve kültürel bir hizmet olarak sunmak amacıyla hazırladığımız projemiz kabul edildi. Bugün itibarıyla projeyi uygulamaya başlamanın memnuniyetini yaşıyoruz. Bizleri destekleyen tüm kurumlara ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.

"Bu miras yüzümüzün akı ve tapu senedimizdir."

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban da ecdadın bıraktığı mirası insanlıkla buluşturmak gerektiğini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü;

Her ülkenin birtakım gözdeleri var. Türkiye'nin gözdesini arıyorsanız, Ahlat Selçuklu Abideleri'dir ki Orhun Yenisey Abideleri'nden günümüze intikal eden en sağlam Türk İslam mirasıdır. Bu miras yüzümüzün akı ve tapu senedimizdir. Bu konuda emek veren ve hassasiyet gösteren herkese teşekkür ediyorum.

"Karekod sistemiyle ziyaretçiler daha rahat bilgi edinecek"

Bölgede yürütülen kazı çalışmalarının başkanlığını yapan Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kulaz ise oluşturulan uzman ekiple Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda çalışmalara başladıklarını söyledi.

Kulaz, tespit ettiğimiz 100 mezar taşında liken temizliği, basit restorasyon, kırık taşların düzeltilerek ayağa kaldırılması çalışması yapıyoruz. Ardından epigrafik çözümlemeleri yapılarak Türkçe ve İngilizce olarak dijital ortama aktarılması sağlanacak. Ayrıca karekod sistemiyle ziyaretçiler daha rahat bilgi edinecek. Yaklaşık 40 günlük bir çalışma süremiz var. Bu süre zarfında hedeflerimizi tamamlayacağız.

Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda daha önce yapılan çalışmalarda yaklaşık 120 mezar taşı ayağa kaldırıldı.