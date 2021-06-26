Bir kentte temizlik denilince akla ilk gelen belediyelerin temizlik görevlileri toplum sağlığı için gece gündüz görev başındaydı. Kimi sokakları, caddeleri baştan aşağıya süpürdü, kimi ağzına kadar dolan çöp konteynerlerini boşalttı, kimi ise caddeleri köpürte köpürte yıkadı. Dünyanın mücadele ettiği koronavirüse karşı işleri daha zorlaştı.

Mesai sabahın ilk saatlerinde başlıyor

Her gün sokakların ve caddelerin mikrop yuvasına dönüşmesini engellemek için birçok farklı maddeye temas etmek zorunda kalan temizlik görevlilerinin mesaisi sabahın ilk saatlerinde başlıyor. Issız sokaklarda, güneşin altında, karda kışta çalışan görevlilerin ortak amacı çevreyi hep temiz tutabilmek.

Koronavirüs salgınından sonra karşılaştıkları tehlikelerin de artmış durumda olduğunu belirten temizlik görevlilerinin vatandaşlardan tek beklentisi var; maske ve çöplerin yerlere atılmaması.

"Halkın sağlığı bizim için önemli"

7/24 sahada olduklarını belirten Temizlik Görevlisi Ömer Gökmen ve mesai arkadaşları,

"Pandemi sürecinde normal günkü gibi sağlığımıza daha çok dikkat ederek, koruyucu ekipmanlarımızı kullanarak 7/24 sahadaydık. Halkın sağlığı bizim için daha önemli. Kesinlikle temizlikten yana hiçbir aksaklık yaratmadık. Bütün arkadaşlarımız bunun için çaba gösterdiler. Tabii ki her işin bir zorluğu var ama biz Üsküdar’ın doğa dostları olarak bunun üstesinden geldik."

"Maskeler virüs yaydığı için biz de tehlikedeyiz"

Temizlik görevlisi Mustafa Güneş de temiz sokaklarda gezebilmeleri için gece gündüz çalıştığı vatandaşlardan bir ricada bulundu.

"Vatandaşlımızdan tek ricamız yerlere çöp atmamaları ve maskelerini olabildiğinde çöp konteynerlerine atmaları. Çünkü maskeler virüs yaydığı için bizim arkadaşlarımız da biz de tehlikedeyiz."

Temizlik, bugünlerde her zamankinden daha önemli. Temizlik işçileri de birçok tehlikeye rağmen toplum sağlığı için görev başında fedakarca çalışmaya devam ediyor.