Haber Giriş: 26 Haziran 2021 Cumartesi 11:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trakya'da kuvvetli yağış bekleniyor
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Trakya'da görülecek kuvvetli yağış dolayısıyla uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, gök gürültülü sağanakların, başta kuzey ilçeler olmak üzere Edirne ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.
Etiketler: Meteoroloji Sağanak
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