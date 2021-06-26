Haber Giriş: 26 Haziran 2021 Cumartesi 09:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobil elektrik direğine çarptı: 3 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
İlker M. yönetimindeki otomobil, kırsal Yeniceköy Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda yol kenarındaki beton direğe çarptı.
Otomobilde bulunan Anvarbek Tairov ve Gülmira Tipi kaza yerinde, Emine Tipi ise kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Yaralıların sağlık durumları ciddiyetini koruyor
Hurdaya dönen araçta sıkışarak yaralanan sürücü Mutlu T. ile Feride T. itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sağlık görevlilerince aynı hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası Bursa
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