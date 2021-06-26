Haber Giriş: 26 Haziran 2021 Cumartesi 10:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'de bir günde 997 bin doz aşı yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hızlanan aşılama süreci devam ediyor. Dün saat 00.00'a kadar 997 bin kişi aşı yaptırmak için sağlık kurumlarına gitti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Covid-19 aşısı yaptırmak üzere sağlık kurumlarına 997 bin kişinin geldiğini belirtti.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti;
Aşı yaptırmak üzere dün saat 24.00'e kadar sağlık kurumlarımıza 997 bin kişi geldi, 997 bin doz aşı yapıldı. Zaman kaybetmeden aşı olmanın önemini bilseler, şu an aşılarını erteleyenler aşı yaptıranlara teşekkür eder. Bekleyip risk almayalım. Randevumuzu alıp aşımızı olalım.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı Fahrettin Koca
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