Haber Giriş: 26 Haziran 2021 Cumartesi 10:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale açıklarında 27 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'nin Ezine ilçesi açıklarında sahil güvenlik mobil radarıyla yeri tespit edilen 27 yabancı uyruklu karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, bölgede bulunan mobil radar, Ezine açıklarında yelkenli bir tekne bulunduğunu belirledi.
Teknedeki 27 yabancı uyruklu ile bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği belirlenen 2 şüpheli kıyıya getirildi.
[Fotoğraf: AA]
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi yetkililerine teslim edildi.
Şüpheli 2 kişinin işlemleri ise sürüyor.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Çanakkale
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