Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, bölgede bulunan mobil radar, Ezine açıklarında yelkenli bir tekne bulunduğunu belirledi.

Teknedeki 27 yabancı uyruklu ile bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği belirlenen 2 şüpheli kıyıya getirildi.

[Fotoğraf: AA]

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi yetkililerine teslim edildi.

Şüpheli 2 kişinin işlemleri ise sürüyor.

