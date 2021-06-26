Haber Giriş: 26 Haziran 2021 Cumartesi 13:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta otomobilin çarptığı 2 aday YKS'ye giremedi
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Suşehri ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na yetişmeye çalışırken bir aracın çarpması sonucu yaralanan 2 aday, sınava giremedi.
Sınava girecekleri Suşehri Fen Lisesi'ne doğru yaya olarak yola çıkan 18 yaşlarındaki Tahsin Büyükkaya ve Yeliz Tavluoğlu'na, 1 Eylül Caddesi'nde, T.K. idaresindeki otomobil çarptı.
Yaralanan öğrenciler, Suşehri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Öğrenciler, kaza nedeniyle YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) katılamadı.
Etiketler: Trafik Kazası YKS
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