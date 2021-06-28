Tahtakale'deki Uzunçarşı Caddesi'ndeki bir oyuncak imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğindeki bazı iş yerlerine de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Birçok ilçeden takviye olarak gönderilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.