Ankara İl Sağlık Müdürlüğü aşı ekipleri tarafından Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda aşı uygulama merkezi açıldı. Oluşturulan merkezde tren garı çalışanlarının ve yolcuların aşılanmasına başlandı.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Sırrı Kotanoğlu, yaptığı açıklamada, randevu alamayan vatandaşlar, Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda çalışanlar ve yolcular için bu uygulamayı başlattıklarını söyledi.

Havalimanında da uygulamaya geçecek

Yarından itibaren havalimanında da aşı uygulama merkezi kurulacağını dile getiren Kotanoğlu, "Otogarda, yaklaşık 30 AVM'de, sanayi bölgelerinde, büyük fabrikalarda da aşı yapacağız. Randevu alamayan, randevu almakta zorluk yaşayan vatandaşımızın ayağına bu hizmeti götürmekteyiz" dedi.

Kotanoğlu, Ankara'nın 20'yi aşkın ilçesi ile köylerde de mobil ekiplerin aşı çalışmalarına devam ettiğini dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]

Vatandaşların aşıya ulaşmasını kolaylaştırarak salgını bitirmeyi ümit ettiklerini vurgulayan Kotanoğlu, merkeze gelen vatandaşların Sinovac veya BioNTech aşılarından istediğini olabileceğini söyledi.

“Büyük bir fırsat”

Kotanoğlu, "Büyük bir fırsattır, aşısını yaptıramayan, ulaşamayan herkesi AVM'lere, sanayi bölgelerine, tren garlarına, otobüs garlarına bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Merkezde aşısını olan çalışanlardan Muhammet Çevikdoğan ise nöbetlerden dolayı hastaneye gidemediğini garda aşı yapılmasının kendileri için büyük imkan olduğunu söyledi.