Haber Giriş: 27 Haziran 2021 Pazar 23:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle Gölebakan köyünde, salgının yayılmasının engellenmesi ve sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla 10 gün karantina uygulanmasına karar verdi.
Kararın ardından jandarma ekiplerince köye giriş ve çıkışlar kapatıldı.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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