Antalya’da Kırkgöz Göleti'nde suyun hem altından hem de üstünden çıkanlar görenleri hayrete düşürdü.

Antalya'ya içme suyu sağlayan Kırkgöz Göleti aslında zengin bir biyoçeşitliliğe sahip. Ancak suyun altında ilerledikçe tablo değişiyor. Kaydedilen görüntüler çevreye ne kadar özensiz davranıldığını gözler önüne seriyor.

Su altındaki manzara şaşırttı

Kepez Ülkü Ocakları Başkanlığı Sualtı Temizlik Ekibi dalgıçları çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla gölette dalış yaptı.

Ellerine çuvallar alarak gölete giren bir grup dalgıç, suyun altında gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.

Kırkgöz Gölet’inde kirlilik

Dalgıçlar su altında ilerledikçe taşların, kayaların arasında sıkışmış atık maddeler bir bir ortaya çıktı.

Teneke içecek kutuları, plastik bardaklar ile pet ve cam şişeler görüntülere yansıdı.Paslı tenekeler, yosun tutmuş araba lastiği ise ürküten kirliliği gözler önüne serdi.

Suyun üstü de altından farklı değildi. Naylon poşetler, ambalaj atıkları gibi pisliklerle torba torba çöp toplandı.