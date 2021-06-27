Antalya’nın Kemer ilçesindeki bir otelin görevlileri sahile deniz kaplumbağalarının yumurtladığını fark etti.

Otel yetkilileri, deniz kaplumbağasının sahil bandına yakın yere yuva oluşturması üzerine durumu Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine haber verdi.

[Fotoğraf: AA]

Yumurtalar için yuva hazırlandı

Bunun üzerine veteriner hekim Fevzi Uzun, açtığı yuvadaki 75 caretta caretta yumurtasını, dikkatle ve özenle yuvadan çıkarıp, sahil bandından daha uzak alana açılan çukura koyup üzerini kapattı.

Uzun, caretta caretta yumurtalarının zarar görmemesi için sahilden uzak alana taşıdıklarını söyledi.

Yavruların 45 gün sonra yuvadan çıkarak denizle buluşacağını tahmin ettiklerini bildiren Uzun, herkesin caretta carettalar için daha duyarlı olması gerektiğini vurguladı.