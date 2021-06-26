Haber Giriş: 26 Haziran 2021 Cumartesi 18:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, DHA
Bedensel engelli genci kucaklayarak sınava yetiştirdiler
Mersin'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç kalan bedensel engelli öğrenci, çevredekiler tarafından taşınarak salona yetiştirildi.
YKS’nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmek için Mersin Üniversitesi'ne (MEÜ) gelen bedensel engelli öğrencinin geciktiğini fark edenler, hemen yardımına koştu.
Engelli öğrenciyi kucaklayan veliler, salonun kapısına kadar taşıdı.
Gencin veliler tarafından taşındığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Veliler, örnek davranış nedeniyle çevredekiler tarafından alkışlandı.
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