Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Plajında, hafta sonunda yoğunluk yaşandı.

Aileleri ve arkadaşlarıyla plaja gelen çok sayıda kişi denize girdi, güneşlendi, piknik yaptı.

[Fotoğraf: DHA]

Plajı dolduran yüzlerce kişiden kimi sosyal mesafe kuralına uyarken, kimileri de kurala aldırış etmedi.

[Fotoğraf: DHA]

Plajı dolduran kalabalık havadan görüntülendi.