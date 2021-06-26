Haber Giriş: 26 Haziran 2021 Cumartesi 17:28Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sıcak hava Menekşe Plajı’nı doldurdu
[Fotoğraf: DHA]
Hava sıcaklıklarının artmasıyla Küçükçekmece’de bulunan Menekşe Plajı'nda da yoğunluk yaşandı. Plajı dolduran yüzlerce kişi sosyal mesafe kuralına aldırış etmeden denize girdi.
Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Plajında, hafta sonunda yoğunluk yaşandı.
Aileleri ve arkadaşlarıyla plaja gelen çok sayıda kişi denize girdi, güneşlendi, piknik yaptı.
[Fotoğraf: DHA]
Plajı dolduran yüzlerce kişiden kimi sosyal mesafe kuralına uyarken, kimileri de kurala aldırış etmedi.
[Fotoğraf: DHA]
Plajı dolduran kalabalık havadan görüntülendi.
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