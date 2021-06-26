Haber Giriş: 26 Haziran 2021 Cumartesi 16:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber/AA
Dalaman'da fabrika yangını
[Fotoğraf: AA ]
Muğla'nın Dalaman ilçesinde, kağıt fabrikasının plastik atık deposunda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle tarım arazileri ve ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Dalaman ilçesi Atakent Mahallesi'nde bulunan kağıt fabrikasının plastik atıklarının depolandığı alanda yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın bölgesindeki yoğun duman da yine rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.
Fabrika ile cezaevi arasında bulunan lojmanlar, vatandaşların dumandan etkilenmemeleri için tedbir amaçlı boşaltıldı.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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