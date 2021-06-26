Dalaman ilçesi Atakent Mahallesi'nde bulunan kağıt fabrikasının plastik atıklarının depolandığı alanda yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın bölgesindeki yoğun duman da yine rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

Fabrika ile cezaevi arasında bulunan lojmanlar, vatandaşların dumandan etkilenmemeleri için tedbir amaçlı boşaltıldı.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.