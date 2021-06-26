Yumrukladı, sopayla acımasızca vurdu. Yetmedi tekme atıp bacaklarını kullanamayan adamı yere düşürdü. Sonra da yürüme engelli diğer adama saldırdı.

Olay İstanbul Beykoz'da Engelliler Derneği lokalinde gerçekleşti. Dernek başkanı lokal önünde otururken bir kişi elinde sopayla yanına geldi. Aralarında tartışma başladı.

Sonra saldırgan, yerinden kalkamayan adama sopayla vurmaya başladı. Ona engel olmak isteyen yandaki büfenin çalışanına da saldırdı.

Yürüyemeyen adamı darbettikten sonra tekme atıp yere düşürdü

Sonra görüntüye bir kişi daha girdi. O da engelli adama yöneldi. Saldırgan o kadar acımasızdı ki bacaklarını hareket ettiremeyen adama tekme atarak yere düşürdü. Sonra zavallı adamı kaldırıp yerine oturttu ve hakaretlerine devam etti.

Bir başka engelli, akülü aracı ile olay yerine geldi. Ortamı sakinleştirmeye çalışırken bu defa kendisi saldırıya uğradı. Tek yapabildiği yüzünü, peş peşe gelen yumruklardan korumaya çalışmaktı.

Saldırgan polise direndi

İhbar üzerine olay yerine polisler geldi. Saldırgan polislere de direndi ve arbede yaşandı. Polis onu güçlükle etkisiz hale getirebildi.

Sonrasında bir başka kişi olay yerine gelerek aracıyla saldırganı uzaklaştırdı. Darp edilen engelliler, saldıran kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

