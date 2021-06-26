COVID-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, 1 milyar 140 milyon doz ile en fazla aşı yapılan ülke Çin oldu.

Çin'i; 321 milyon 200 bin ile ABD, 306 milyon 660 bin ile Hindistan, 92 milyon 920 bin ile Brezilya, 75 milyon 960 bin ile İngiltere, 71 milyon 440 bin ile Almanya, 50 milyon 990 bin ile Fransa, 48 milyon 930 bin ile İtalya, 46 milyon 686 bin doz ile Türkiye, 42 milyon 790 bin ile Meksika, 38 milyon 810 bin ile İspanya, 37 milyon 390 ile Endonezya, 37 milyon 600 bin ile Rusya, 37 milyon 210 bin ile Japonya, 34 milyon 690 bin ile Kanada, 27 milyon 620 bin ile Polonya ve 21 milyon 980 bin ile Şili izledi.

Dünya genelinde COVID-19'a karşı uygulanan aşı, 2 milyar 880 milyon dozu geçti.

En fazla doz BAE'de yapıldı

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen 151,06 doz sayısı ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

BAE dahil 12 ülkede uygulanan doz sayısı nüfusu aştı. Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı Malta'da 147,31, Seyşeller’de 140,31, San Marino'da 130,79, İsrail'de 123,53, Bahreyn'de 118,11, Şili'de 114,99, İzlanda'da 113,32, Moğolistan'da 112,02, İngiltere'de 111,90, Uruguay'da 108,22 ve Katar'da 103,76 oldu.

Türkiye en çok aşı yapılan 8'inci ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 46 milyon 686 bin 679 doz COVID-19 aşısı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 8'inci sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 55,29 oldu. 31 milyon 886 bin 563 kişiye ilk doz, 14 milyon 800 bin 116 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Dünyada vaka sayısı 181 milyon 259 bini geçti

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen COVID-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 181 milyon 259 bini aştı, 3 milyon 926 binden fazla kişi hayatını kaybetti.